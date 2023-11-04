Війська РФ призупинили наступ на ділянці Ягідне - Куп'янськ-Вузловий — Сирський

На ділянці Ягідне - Куп'янськ-Вузловий росіяни призупинили наступ, через значні втрати.



Про це повідомляє командувач Сухопутними військами Олександр Сирський.



На ділянці Ягідне - Куп'янськ-Вузловий противник зазнав значних втрат, зупинив активні дії і наразі проводить перегрупування.



«Силами 6 загальновійськової та 1 танкової армій противник продовжує вести наступальні дії в районі Куп'янського лісу, Першотравневого та Орлянського. Нарощує зусилля із захоплення панівних висот, оволодіння Синьківки та створення сприятливих умов для захоплення Куп'янська», — уточнив командувач Сухопутними військами.



Він додав, що Сили оборони професійно виконують задачі — за тиждень на Куп'янському напрямку втрати особового складу окупантів 583 осіб, із них убитими — 220, пораненими — 358, 5 військовослужбовців противника захоплено в полон.



Нагадаємо, в окупованому Севастополі (Крим) 4 листопада близько 15:40 було оголошено повітряну тривогу. Морський та наземний громадський транспорт припинив рух. Керченський міст перекрито.