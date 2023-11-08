При обстреле Херсона ранения получил местный житель

В Херсонской городской территориальной громаде из-за российской агрессии 8 ноября пострадал один человек.



Об этом сообщает начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко.



56-летний мужчина получил травмы в результате обстрела Днепровского района Херсона войсками РФ с временно оккупированного левого берега.



В настоящее время с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями он госпитализирован. Состояние раненого оценивается как средней тяжести.



Напомним, оккупанты обстреляли «Пункт несокрушимости» в Херсонской области.