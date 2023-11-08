При обстрілі Херсона поранення отримав місцевий житель

У Херсонській міській територіальній громаді через російську агресію 8 листопада постраждала одна людина.
Про це повідомляє начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.
56-річний чоловік отримав травми внаслідок обстрілу Дніпровського району Херсона військами РФ з тимчасово окупованого лівого берега.
Наразі з мінно-вибуховою травмою та осколковими пораненнями він ушпиталений. Стан пораненого оцінюється як середньої тяжкості.
Нагадаємо, окупанти обстріляли «Пункт незламності» на Херсонщині.