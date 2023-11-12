Минобороны собирает уничтоженную российскую технику: что с ней будут делать

Собирают уничтоженную русскую технику. Фото: Минобороны

Выполняя распоряжение Кабмина, Минобороны уже работает над расчисткой территорий.



Остатки уничтоженной вражеской техники собирают и группируют ориентировочно на 80 участках в Украине, сообщают в ведомстве.



Перед тем как на эти участки прибывают эксперты Министерства обороны, их обследуют взрывотехники.



Последующая судьба остатков техники зависит от ее состояния. Инспектируя их, эксперты Минобороны вместе с привлеченными консультантами проверяют:

может ли техника быть донором запчастей для техники ВСУ

может ли стать музейным экспонатом или частью выставок

может ли быть утилизирована, как "металлолом" согласно определенным процедурам

Напомним, в Кременной и Северодонецке захватчики местами установили стационарные телефоны, но людям некуда звонить.