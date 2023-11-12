Минобороны собирает уничтоженную российскую технику: что с ней будут делать

Выполняя распоряжение Кабмина, Минобороны уже работает над расчисткой территорий.
Остатки уничтоженной вражеской техники собирают и группируют ориентировочно на 80 участках в Украине, сообщают в ведомстве.
Перед тем как на эти участки прибывают эксперты Министерства обороны, их обследуют взрывотехники.
Последующая судьба остатков техники зависит от ее состояния. Инспектируя их, эксперты Минобороны вместе с привлеченными консультантами проверяют:
Напомним, в Кременной и Северодонецке захватчики местами установили стационарные телефоны, но людям некуда звонить.