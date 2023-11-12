Міноборони збирає знищену російську техніку: що з нею робитимуть

Виконуючи розпорядження Кабміну, Міноборони вже працює над розчищенням територій.
Залишки знищеної ворожої техніки збирають та групують орієнтовно на 80 ділянках в Україні, повідомляють у відомстві.
Перед тим, як на ці ділянки прибувають експерти Міністерства оборони, їх обстежують вибухотехніки.
Подальша доля залишків техніки залежить від її стану. Інспектуючи їх, експерти Міноборони разом із залученими консультантами перевіряють:
Нагадаємо, у Кремінній та Сєвєродонецьку загарбники подекуди встановили стаціонарні телефони, але людям нема куди дзвонити.