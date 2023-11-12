От «Макарова» до «Серны»: в Минцифре назвали русские корабли, которые потопили морские дроны

Флот морских дронов за год существования отправил на дно часть Черноморского флота РФ.
Об этом сообщает министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Он отмечает, что в ноябре 2022 года Президент запустил через платформу UNITED24 сбор на первый в мире флот морских дронов. Это уникальная разработка, изменяющая доктрину ведения войны в море и заставляющая россиян бояться за свои корабли.
Украинские дроны поразили «Адмирал Макаров», «Иван Голубец», «Иван Хурс», «Сергей Котов», «Нефтяной маяк», «Акулу» та «Серну».
«Атаками наших дронов восхищается весь мир. И это только начало. Продолжаем развивать и совершенствовать технологию, чтобы вы видели еще большее поражение российских кораблей в новостях», — написал Федоров.
Напомним, Минобороны собирает уничтоженную российскую технику: что с ней будут делать.