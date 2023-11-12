Від «Макарова» до «Серни»: в Мінцифри назвали російські кораблі, які потопили морські дрони

Флот морських дронів за рік існування відправив на дно частину Чорноморського флоту РФ.



Про це повідомляє міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.



Він зазначає, що у листопаді 2022 року Президент запустив через платформу UNITED24 збір на перший у світі флот морських дронів. Це унікальна розробка, яка змінює доктрину ведення війни в морі та змушує росіян боятися за свої кораблі.



Українські дрони уразили «Адмірал Макаров», «Іван Голубець», «Іван Хурс», «Сергій Котов», «Нафтовий маяк», «Акулу» та «Серну».



«Атаками наших дронів захоплюється весь світ. І це лише початок. Продовжуємо розвивати та вдосконалювати технологію, щоб ви бачили ще більше уражених російських кораблів у новинах», — написав Федоров.



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