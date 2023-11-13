Окупанти обстріляли десятки житлових будинків у Донецькій області

Обстріл будинків у Донецькій області. Фото: Ігор Мороз

Російські окупаційні війська продовжують обстріли будинків мирних громадян Донецької області. Про це повідомив виконувач обов'язків начальника Донецької обласної військової адміністрації Ігор Мороз.



У Мар'їнській громаді під обстрілами опинилися Красногорівка, Новомихайлівка та Костянтинівка. На ранок Авдіївка зазнала масованого артобстрілу — в зоні ураження район АКХЗ.

Обстріл будинків у Донецькій області. Фото: Ігор Мороз

На Горлівському напрямку у Соледарській громаді пошкоджено чотири будинки в Никифорівці, обстріляні Роздолівка, Васюківка і Міньківка.



У Часовоярській громаді пошкоджено два приватні будинки та промислову будівлю. У Торецьку пошкоджено шість будинків, адмінбудівлю та інфраструктурний об'єкт. На Лисичанському напрямку — два будинки у Сіверську.

Обстріл будинків у Донецькій області. Фото: Ігор Мороз

Нагадаємо, минулої доби, 12 листопада, російські окупанти обстріляли низку населених пунктів Донецької області, внаслідок чого троє мешканців Авдіївки було поранено.