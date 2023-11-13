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СБУ затримала «Буратіно»: нардеп звинувачується в держзраді

13 листопада 2023, 16:45

СБУ затримала «Буратіно»: нардеп звинувачується в держзраді

Олександра Дубинського звинувачують у держзраді. Фото: СБУ Олександра Дубинського звинувачують у держзраді. Фото: СБУ

Служба безпеки та ДБР зібрали докази державної зради з боку народного депутата України Олександра Дубінського, який здійснював інформаційно-підривну діяльність на користь Росії. Інформацію про це розповсюдило СБУ.

За матеріалами слідства він мав позивний «Буратіно» і входив до складу злочинної організації, сформованої головним управлінням генштабу збройних сил Росії (відоме як ГРУ). Основне завдання цієї організації – розхитування суспільно-політичної ситуації в Україні та дискредитація нашої держави на міжнародній арені.

За це учасники угруповання одержували гроші від військової розвідки РФ. За наявними даними, фінансування мережі сягало понад 10 млн американських доларів. У рамках досудового розслідування було задокументовано, що фігурант розповсюджував фейки про найвище військово-політичне керівництво нашої держави.

Один із прикладів дезінформаційної роботи – поширення фейків про нібито втручання українських чиновників у президентські вибори у США у 2019 році. Для «розгону» проросійських наративів він брав участь у відповідних пресконференціях.

Встановлено, що злочинну організацію було створено заступником начальника російського ГРУ Володимиром Алексєєвим як агентурну мережу, яка діяла у столиці України. Операційним керівництвом групи з території Росії займався його заступник Олексій Савін.

За даними слідства, окрім народного депутата до складу групи входив екснардеп Андрій Деркач, який напередодні повномасштабного вторгнення Росії втік за кордон. Також до цієї агентурної мережі входив колишній прокурор Костянтин Кулик. Він мав позивний «Птічка» і зараз він також ховається від правосуддя за кордоном.

Під час проведення інформаційних диверсій проти нашої держави Кулик публічно займався псевдоправовим обґрунтуванням фейків на користь кремля. Підривну діяльність злочинної організації у Києві координував експомічник Деркача, колишній співробітник ГРУ часів СРСР Ігор Колєсніков, якого за матеріалами СБУ вже засуджено та відбуває покарання за державну зраду.

Дубінського підозрюють за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 1 ст. 111 (державна зрада); ч. 1 ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній).

Підозра за цими ж статтями повідомлена співробітникам російського ГРУ Олексієву та Савіну, які створили злочинну організацію та займалися підбурюванням до державної зради, а також агентам Росії: екснардепу Деркачу та експрокурору Кулику.

Вирішується питання про обрання чинному народному депутату запобіжного заходу. Продовжується розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності. Зловмисникам загрожує до 15 років із конфіскацією майна.

Раніше, за матеріалами Державного бюро розслідувань, генеральний прокурор повідомив про підозру у службовому підробленні для виїзду за кордон народному депутату Олександру Дубінському.

Після чого, у Печерському районному суді Києва, 6 листопада, йому обрали запобіжний захід, зобов'язавши нардепа перебувати під цілодобовим домашнім арештом.

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