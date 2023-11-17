По Запорожской области оккупанты нанесли более ста ударов за сутки

Армия РФ нанесла более ста ударов по 21 населенному пункту Запорожской области. Об этом сообщил начальник областной военной администрации Юрий Малашко в пятницу утром.

«118 ударов: военнослужащие РФ вели огонь по 21 населенному пункту Запорожской области», — написал он в своем Телеграм-канале.

Малашко уточнил, что 96 артобстрелов пришлись по территории Гуляйполя, Железнодорожного, Новоандреевки, Щербаков, Луговского, Каменского, Пятихаток, Лобкового, Плавней, Приморского и других городов и сел на линии огня.

Кроме того, агрессор совершил три ракетных удара по Работино и Новодаровке, 14 БПЛА-атак по Гуляйполю, Малой Токмачке, Полтавке, Волшебному, Левадному, Луговскому, Малым Щербакам и Степному, а также пять РСЗО-обстрелов Работино, Малой Токмачки, Новодаровки и Темировки.

«Поступило 24 сообщения о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Мирные жители не пострадали», — информировал глава Запорожской области.