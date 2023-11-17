По Запорізькій області окупанти завдали понад сто ударів за добу

Армія РФ завдала понад ста ударів по 21 населеному пункту Запорізької області. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Юрій Малашко у п'ятницю вранці.

«118 ударів: військовослужбовці РФ вели вогонь по 21 населеному пункту Запорізької області», — написав він у своєму Телеграм-каналі.

Малашко уточнив, що 96 артобстрілів припали територією Гуляйполя, Залізничного, Новоандріївки, Щербаків, Лугівського, Кам'янського, П'ятихаток, Лобкового, Плавнею, Приморського та інших міст та сіл на лінії вогню.

Крім того, агресор здійснив три ракетні удари по Роботино та Новодарівці, 14 БПЛА-атак по Гуляйполі, Малій Токмачці, Полтавці, Чарівному, Левадному, Луговському, Малим Щербакам та Степовому, а також п'ять РСЗВ-обстрілів Роботино, Малій .

«Надійшли 24 повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали», – поінформував голова Запорізької області.