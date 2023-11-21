Двух правоохранителей Луганщины подозревают в коллаборационизме

СБУ разоблачила на коллаборационной деятельности еще двух оккупационных «силовиков» – псевдопрокурора и псевдополицейского. Об этом сообщает Третье управления Службы безопасности Украины в Донецкой области.

Один из них – житель Сорокиного (старое название Краснодон) служил в правоохранительной системе. Однако после 2014 года он поддержал оккупантов и поступил на службу в т.н. "генеральной прокуратуры лнр". Был объявлен в розыск за участие в деятельности террористической организации.

Второй фигурант - житель захваченного Сватовского района. Установлено, что с июня 2022 г. он помогает оккупационному режиму, работая следователем в «Белокуракинском рове вс мвс лнр».

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Злоумышленникам доложено о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное расследование.

Колаборантам грозит до 15 лет тюрьмы.