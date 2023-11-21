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Двох правоохоронців Луганщини підозрюють у колабораціонізмі

21 листопада 2023, 17:35

Двох правоохоронців Луганщини підозрюють у колабораціонізмі

СБУ викрила на колабораційній діяльності ще двох окупаційних «силовиків» – псевдопрокурора та псевдополіцейського. Про це повідомляє Третє управління Служби безпеки України у Донецькій області.

Один із них – житель Сорокіного (стара назва Краснодон) служив у правоохоронній системі. Проте після 2014 року він підтримав окупантів та вступив на службу у т.зв. "генеральної прокуратури ЛНР". Було оголошено у розшук за участь у діяльності терористичної організації.

Другий фігурант – мешканець захопленого Сватівського району. Встановлено, що з червня 2022 р. він допомагає окупаційному режиму, працюючи слідчим у «Білокуракінському рівні вс мвс лнр».

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Зловмисникам повідомлено про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України.
Продовжується досудове розслідування.
Колаборантам загрожує до 15 років ув'язнення.

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