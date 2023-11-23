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В Крыму задержали членов мусульманской религиозной общины «Алушта»

23 ноября 2023, 10:25

В Крыму задержали членов мусульманской религиозной общины «Алушта»

В Крыму российские силовики провели обыски и задержали трех членов мусульманской религиозной общины «Алушта». Об этом сообщает общественное объединение «Крымская солидарность».

«Сегодня в 6.30 утра в селе Верхняя Кутузовка городского округа Алушты сотрудники Центра по противодействию экстремизму провели обыск у религиозного деятеля мусульманской общины «Алушта», отца четверых детей Вилена Усеинова», — написали на странице «Крымской солидарности» в Facebook.

Там также добавили, что во время обыска в доме находились четверо детей и пожилая мама Вилена. Женщина страдает постоянным артериальным давлением.

Позже стало известно об исчезновении Фархада Солиева, которого «увели» двое сотрудников ФСБ. Похищенного жителя Крыма Фархада Солиева увели двое человек: один в одежде цвета хаки и другой — в темной, гражданской одежде.

В объектив видеокамеры попали двое сотрудников спецслужб, которые, как видно на видео, уводят Фархада Солиева, контролируя его движения жестами руками. Эти видео с камер наблюдения есть в распоряжении «Крымской солидарности».

«На кадрах 22-летний Фархад — в светлом капюшоне. 3 ноября в 7:50 два человека зашли в здание на улице Ерошенко, 20, в 8:30 — вышли на улицу. С момента похищения, уже 20 дней, о Фархаде нет никаких известий», — говорится в группе сообщества «Крымской солидарности».

Родственники похищенных уверены, что сотрудникам МВД известно, где находятся задержанные жители временно оккупированного полуострова, но информацию о них они не разглашают.

Напомним, что Главное управление разведки Министерства обороны Украины опубликовало видео, сделанное на территории временно оккупированного Крымского полуострова, обозначив там следующую цель.

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