У Криму затримали членів мусульманської релігійної громади «Алушта»

У Криму російські силовики провели обшуки та затримали трьох членів мусульманської релігійної громади «Алушта». Про це повідомляє громадське об’єднання «Кримська солідарність».



«Сьогодні о 6.30 ранку в селі Верхня Кутузівка міського округу Алушти співробітники Центру протидії екстремізму провели обшук у релігійного діяча мусульманської громади "Алушта", батька чотирьох дітей Вілена Усеїнова», — написали на сторінці «Кримської солідарності» у Facebook.



Там також додали, що під час обшуку у будинку перебувало четверо дітей та літня мама Вілена. Жінка страждає на постійний артеріальний тиск.



Пізніше стало відомо про зникнення Фархада Солієва, якого «забрали» двоє співробітників ФСБ. Викраденого мешканця Криму забрали двоє осіб: один в одязі кольору хакі та іншу — у темному, цивільному одязі.



До об'єктива відеокамери потрапили двоє співробітників спецслужб, які, як видно на відео, відводять Фархада Солієва, контролюючи його рухи жестами руками. Ці відео з камер спостереження є у розпорядженні «Кримської солідарності».



«На кадрах 22-річний Фархад – у світлому каптурі. 3 листопада о 7:50 двоє людей зайшли до будівлі на вулиці Єрошенка, 20, о 8:30 – вийшли на вулицю. З моменту викрадення, вже 20 днів, про Фархад немає жодних звісток», — йдеться у групі спільноти «Кримської солідарності».



Родичі викрадених упевнені, що співробітникам МВС відомо, де перебувають затримані мешканці тимчасово окупованого півострова, але інформацію про них вони не розголошують.



Нагадаємо, що Головне управління розвідки Міністерства оборони України опублікувало відео, зроблене на території тимчасово окупованого Кримського півострова, позначивши там мету.



