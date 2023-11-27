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Из-за наступления на Авдеевку РФ несет наибольшие потери с начала войны — разведка Британии

27 ноября 2023, 12:36

Из-за наступления на Авдеевку РФ несет наибольшие потери с начала войны — разведка Британии

Последние шесть недель, вероятно, имели самые высокие показатели потерь среди российских военных за все время войны против Украины. Об этом 27 ноября сообщило Министерство обороны Британии со ссылкой на данные разведки.

 В течение ноября потери россиян составляют, в среднем, 931 человека в сутки, свидетельствуют данные Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

 Ранее наибольшее количество потерь России было зафиксировано в марте этого года в разгар российского штурма Бахмута — в среднем, 776 погибших солдат в день.

 По оценке Минобороны Британии, хотя разведка не может проверить методологию подсчетов, учитывая общее количество убитых и раненых российских военных, цифры правдоподобны.

«Последние шесть недель, вероятно, стали одними из самых высоких показателей потерь россиян за всю войну. Значительные потери преимущественно нанесены наступлением России на Авдеевку на Донбассе», — отметили эксперты британской разведки.

Напомним, за неделю с 20 по 26 ноября Силами обороны Украины уничтожены около 6260 человек личного состава противника.

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