Через наступ на Авдіївку РФ зазнає найбільших втрат від початку війни — розвідка Британії

Останні шість тижнів, напевно, мали найвищі показники втрат серед російських військових за весь час війни проти України. Про це 27 листопада повідомило Міністерство оборони Британії з посиланням на дані розвідки.

Протягом листопада втрати росіян становлять, у середньому, 931 особу на добу, свідчать дані Генерального штабу Збройних сил України.

Раніше найбільша кількість втрат Росії була зафіксована в березні цього року в розпал російського штурму Бахмута — в середньому 776 загиблих солдатів на день.

За оцінкою Міноборони Британії, хоча розвідка не може перевірити методологію підрахунків, враховуючи загальну кількість убитих та поранених російських військових, цифри є правдоподібними.

«Останні шість тижнів, ймовірно, стали одними з найвищих показників втрат росіян за всю війну. Значних втрат переважно нанесено настанням Росії на Авдіївку на Донбасі», — зазначили експерти британської розвідки.

Нагадаємо, за тиждень з 20 по 26 листопада Силами оборони України знищено близько 6260 осіб особового складу противника.