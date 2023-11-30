Прикордонники Краматорського загону виявили російську схованку зі зброєю

Краматорські прикордонники виявили на деокупованій території російську схованку зі зброєю. Фото: ДПСУ

На деокупованій території Харківської області прикордонники оперативного підрозділу Краматорського загону виявили боєкомплект, який залишили загарбники. Про це повідомили у Держприкордонслужбі.

Повідомляється, що в лісовому масиві поблизу населеного пункту Іванівка з виявленої схованки вилучено 13 снарядів у САУ (152 калібру), боєприпаси до танка (20 підривників, чотири снаряди та один пороховий заряд), а також реактивний снаряд калібру 220 мм .

«Виявлені боєприпаси передано одній із бригад Сил оборони України для «повернення» попереднім власникам. Чекаємо на гучну доставку!» — написала прес-служба ДПСУ.

Раніше повідомлялося, що прикордонники Краматорського загону полонили російського штурмовика.