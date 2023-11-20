Пограничники Краматорского отряда взяли в плен российского штурмовика

Пограничники отбили атаку окупантов под Бахмутом - один штурмовик взят в плен, еще двое ликвидированы. Об этом сообщает Государственная пограничная служба.

Как говорится в сообщении, бойцы Краматорского пограничного отряда предотвратили атаку противника и взяли в плен контрактника российской армии. Утром группа пехоты противника атаковала одну из огневых позиций пограничного подразделения. По врагу был открыт огонь на поражение. В ходе стрелкового боя два захватчика убиты, остальные нападавшие разбежались. В дальнейшем, во время обследования окраин границ, пограничники обнаружили и захватили одного военнослужащего из России.

Читайте также: Вблизи Бахмута пограничники ликвидировали российский дрон

Пленным оказался новый контрактник, призванный в военную часть из Хабаровского края в начале октября этого года. При этом большую часть своей службы оккупант с дальнего востока добирался в театр боевых действий.

Фактически захватчик не успел слезть с поезда и сразу был отправлен на штурм, результат которого известен. поражением наших бойцов резко изменил свои планы и избрал жизнь в украинском плену.