В Краматорске работают над созданием Совета ВПЛ

В Краматорске продолжается процесс создания Совета по вопросам внутрене перемещенных лиц. Об этом сообщили в Краматорсом городском совете.

«Призываем активных переселенцев, зарегистрированных и проживающих на территории Краматорского городского территориального общества, представителей перемещенного бизнеса и представителей местных, региональных, национальных или международных организаций, реализующих проекты в сфере защиты прав внутренне перемещенных лиц присоединяться к будущему Совету ВПЛ» — йдеться у повідомленні.

В мерии добавили, что люди, которые из-за войны войны переехали в Краматорск могут стать полноценными участниками экономической и общественной жизни нашей общины.

Больше о процессе формирования Совета, образца заявления на сайте.