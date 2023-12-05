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У Краматорську працюють над створенням Ради ВПО

05 грудня 2023, 18:06

У Краматорську працюють над створенням Ради ВПО

У Краматорську триває процес створення Ради з питань внутрішньо переміщених осіб. Про це повідомили у Краматорській міській раді.

«Закликаємо активних переселенців, які зареєстровані та проживають на території Краматорського міського територіального товариства, представників переміщеного бізнесу та представників місцевих, регіональних, національних чи міжнародних організацій, які реалізують проекти у сфері захисту прав внутрішньо переміщених осіб приєднуватися до майбутньої Ради ВПО» — йдеться у повідомленні.

У мірі додали, що люди, які через війну переїхали до Краматорська можуть стати повноцінними учасниками економічного та суспільного життя нашої громади.

Більше про процес формування Ради, зразка заяви на сайті .

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