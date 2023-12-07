В настоящее время правоохранители уже идентифицировали более 400 подозреваемых в совершении военных преступлений на территории Украины. Об этом время международной конференции по правам человека «Свобода или страх» сообщил генпрокурор Андрей Костин, передают Новости Донбасса.

По его словам, на сегодняшний день уже идентифицировали 463 подозреваемых в военных преступлениях. Дела по 300 человек слушаются в судах. Уже осуждены 70 российских военных преступников.

«Кому-то эта цифра может показаться малой по сравнению со 111 тысячами преступлений. Но когда общаюсь с иностранными партнерами, их реакция: «Это уникально! Вы не только документируйте, но и расследуете и преследуете эти преступления уже сегодня, во время полномасштабной войны». И это тоже уникальный опыт, которого в мире еще не существовало», — говорится в сообщении.