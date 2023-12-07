Правоохоронці вже ідентифікували понад 400 підозрюваних у скоєнні воєнних злочинів

Наразі правоохоронці вже ідентифікували понад 400 підозрюваних у скоєнні військових злочинів на території України. Про це час міжнародної конференції з прав людини «Свобода чи страх» повідомив генпрокурор Андрій Костін, пишуть Новини Донбасу.

За його словами, на сьогоднішній день вже ідентифікували 463 підозрюваних у військових злочинах. Справи по 300 осіб слухаються у судах. Вже засуджено 70 російських військових злочинців.

«Комусь ця цифра може здатися малою порівняно зі 111 тисячами злочинів. Але коли спілкуюся з іноземними партнерами, їхня реакція: «Це унікально! Ви не лише документуйте, а й розслідуєте та переслідуєте ці злочини вже сьогодні, під час повномасштабної війни». І це також унікальний досвід, якого у світі ще не існувало», — йдеться у повідомленні.