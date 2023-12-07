Зеленский уволил Вениславского с должности представителя президента в Верховной Раде

В четверг, 8 декабря президент Владимир Зеленский уволил нардепа Федора Вениславского с должности своего представителя в Верховной Раде. Соотвецтвующий указ №812, опубликованный на сайте Офиса президента.
«Освободить Вениславского Федора Владимировича от исполнения обязанностей представителя президента Украины в Верховной раде Украины», — говорится в документе.
Такого решения Зеленский не обьяснил.
Однако в сообщил в комментарии NV нардеп Вениславский сообщил, что его увольнение с должности представителя президента в Верховной Раде было обсуждено с Владимиром Зеленским несколько дней назад.