Зеленський звільнив Вениславського з посади представника президента у Верховній Раді

У четвер, 8 грудня, президент Володимир Зеленський звільнив нардепа Федора Вениславського з посади свого представника у Верховній Раді. Відповідний указ №812 опублікований на сайті Офісу президента.

«Звільнити Вениславського Федора Володимировича від виконання обов’язків представника президента України у Верховній раді України», — йдеться у документі.

Такого рішення Зеленський не пояснив.

Однак повідомив у коментарі NV нардеп Вениславський повідомив, що його звільнення з посади представника президента у Верховній Раді було обговорено з Володимиром Зеленським кілька днів тому.