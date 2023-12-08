В результате обстрела Авдеевки пенсионерка получила ранения

Российские оккупанты вчера, 7 декабря, обстреляли Авдеевку Донецкой области. Известно, что из-за российской атаки пострадала пенсионерка. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.



«Донетчина. Вчера в результате очередного вражеского обстрела получила ранение 72-летняя жительница Авдеевки», — говорится в сообщении.



В ведомстве отметили, что женщину вывезли из города и передали спасателям, которые транспортировали раненую в больницу.



Напомним, российская армия 7 декабря атаковала ряд населенных пунктов в Донецкой области. В частности, под огонь попала Кураховская громада, Торецк, Заречное и другие.