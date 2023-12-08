Внаслідок обстрілу Авдіївки пенсіонерка отримала поранення

Російські окупанти вчора, 7 грудня, обстріляли Авдіївку на Донеччині. Відомо, що через російську атаку постраждала пенсіонерка. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.



«Донецька. Вчора внаслідок чергового ворожого обстрілу поранено 72-річну мешканку Авдіївки», — йдеться у повідомленні.



У відомстві зазначили, що жінку вивезли з міста та передали рятувальникам, які транспортували поранену до лікарні.



Нагадаємо, російська армія 7 грудня атакувала низку населених пунктів у Донецькій області. Зокрема, під вогонь потрапила Курахівська громада, Торецьк, Зарічне та інші.