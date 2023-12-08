Маріуполь може повністю залишитися без світла

Жителі в тимчасово окупованому Маріуполі можуть повністю залишитися без електроенергії. Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

«Старобешівська ТЕС потрапила під обстріл Спрацював захист щодо відключення енергоблоків», — йдеться у повідомленні.

У всьому Маріуполі незабаром може зникнути світло, повідомляють як російські, так і українські джерела. Місцевим мешканцям рекомендують зарядити телефони, ліхтарики та повербанки. Старобешівська ТЕС знаходиться на окупованій РФ частині Донецької області.