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В ГУР прокомментировали найденую у Залужного прослушку

18 декабря 2023, 20:53

В ГУР прокомментировали найденую у Залужного прослушку

В Главном управлении разведки Украины прокомментировали обнаружение прослушивающих устройств у главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Об этом сообщил представитель ГУР МОУ Андрей Юсов в эфире телемарафона. 

«Это резонансное событие и контрразведывательные органы, СБУ прежде всего, должны разобраться и установить истину в этой ситуации. Продолжается война и оккупанты пытаются различными способами получить информацию, изучить наши планы. Потому что подобные инструменты всегда дешевле и экономят огромную часть ресурсов на поле боя», — сказал Юсов.

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