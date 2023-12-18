В ГУР прокомментировали найденую у Залужного прослушку

В Главном управлении разведки Украины прокомментировали обнаружение прослушивающих устройств у главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Об этом сообщил представитель ГУР МОУ Андрей Юсов в эфире телемарафона.

«Это резонансное событие и контрразведывательные органы, СБУ прежде всего, должны разобраться и установить истину в этой ситуации. Продолжается война и оккупанты пытаются различными способами получить информацию, изучить наши планы. Потому что подобные инструменты всегда дешевле и экономят огромную часть ресурсов на поле боя», — сказал Юсов.