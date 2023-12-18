У ГУР прокоментували знайдену у Залужного прослушку

У Головному управлінні розвідки України прокоментували виявлення пристроїв прослуховування у головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Про це повідомив представник ГУР МОУ Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

«Ця резонансна подія та контррозвідувальні органи, СБУ передусім мають розібратися та встановити істину в цій ситуації. Триває війна та окупанти намагаються різними способами отримати інформацію, вивчити наші плани. Тому що подібні інструменти завжди дешевші і економлять величезну частину ресурсів на полі бою», — сказав Юсов.