В российском плену находятся 28 тысяч мирных украинцев — Лубинец

В плену РФ всего находится 28 тысяч мирных граждан Украины. Об этом на международной конференции по правам человека «Свобода или страх» заявил украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец, передает корреспондент Укринформа.

«Гражданские заложники — это, на мой взгляд, новая система подавления гражданского населения на временно оккупированных территориях. По состоянию на сегодняшний день 28 тысяч подтвержденных граждан Украины находятся в плену РФ», — сказал Лубинец.

По его словам, украинские власти не могут проверить их состояние, не могут получить доступ к российским тюрьмам и не могут передать им лекарства.

«Отдельный список из этих 28 тысяч — это 2 тысячи граждан Украины, возраст которых составляет более 65 лет. Есть случаи, когда в плен захватывают только за проукраинские высказывания украинцев старше 80-85 лет. И в который раз мы ничего не можем с этим сделать», — заявил омбудсмен.

Лубинец призвал международное сообщество помочь украинскому государству защитить своих граждан и вернуть их.

Ранее сообщалось, что российская армия в Украине убила 510 детей, 1143 получили ранения, 2127 считаются пропавшими без вести. Об этом заявил Уполномоченный Верховной Рады по правам человек Дмитрий Лубинец.