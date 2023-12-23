Україна та Росія вперше обмінялися листами та посилками для військовополонених

Україна та РФ вперше обмінялися гуманітарними пакетами та листами для військовополонених обох країн. Фото: Дмитро Лубінець

У п'ятницю, 22 грудня, вперше між Україною та РФ було проведено обмін листами та посилками для військовополонених, які утримуються на території двох країн. Про це повідомив уповноважений Верховної ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

«Згідно з спільними домовленостями з російською стороною 22 грудня проведено зустріч моїх представників та Уповноваженої з прав людини РФ Тетяни Москалькової з метою передачі гуманітарних пакетів та листів для військовополонених обох країн», — заявив український омбудсмен.

Зазначається, що передача посилок та листів для українських військових була проведена за участю Координаційного штабу щодо поводження з військовополоненими та представників Міжнародного Комітету Червоного Хреста, які здійснили централізовану закупівлю теплих речей, взуття та речей особистої гігієни.

«Важливими залишаються принципи гуманності, взаємної довіри та впевненості сімей у тому, що їхні рідні зможуть отримати звістки з дому», — наголосив Лубінець.

Також він додав, що завдяки взаємним гуманітарним домовленостям вдалося повернути до України чотирьох громадян України. У свою чергу, Україна посприяла тому, щоб до Росії виїхали громадяни для возз'єднання родини.

«Україна постійно працює для належного забезпечення наших співвітчизників, які перебувають у полоні, та вживає всіх можливих заходів для їхнього повернення додому», — зазначив український омбудсмен.

Уповноважена з прав людини РФ Тетяна Москалькова, у свою чергу, підтвердила здійснений обмін гуманітарними пакетами та листами для військовополонених обох країн.

Нагадаємо, у полоні РФ всього перебуває 28 тисяч мирних громадян України. Про це на міжнародній конференції з прав людини «Свобода чи страх» заявив український омбудсмен Дмитро Лубінець.