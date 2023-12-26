Виробництво всіх видів дронів: Зеленський провів засідання Ставки

Володимир Зеленський провів Ставку 26 грудня. Фото: пресслужба ОП

Сьогодні, 26 грудня, президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача. Було обговорення питань щодо виробництва дронів в Україні. Про це він зазначив у своєму Telegram-каналі.



«Провів засідання Ставки. Багато деталей, головним чином, планування наступного року та забезпечення наших Сил оборони та безпеки», — написав він.



За словами глави держави, сотні компаній задіяні у ключових виробництвах. Зокрема, 2024 рік має стати часом суттєвого зростання внутрішнього оборонного виробництва.



«Особлива увага — виробництву всіх видів потрібних дронів, зокрема FPV та боєприпасів до них. Україна мусить стати здатною забезпечувати всі необхідні потреби в дронах», — повідомив Зеленський.



Президент уточнив, що заслухав доповіді Мінстратегпрому, Міноборони, Головкому та командуючих напрямків щодо ситуації на фронті.



Нагадаємо, 19 грудня президент України Володимир Зеленський провів прес-конференцію, яка зібрала близько 200 журналістів. Основні тези далі.