Виробництво всіх видів дронів: Зеленський провів засідання Ставки

Сьогодні, 26 грудня, президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача. Було обговорення питань щодо виробництва дронів в Україні. Про це він зазначив у своєму Telegram-каналі.
«Провів засідання Ставки. Багато деталей, головним чином, планування наступного року та забезпечення наших Сил оборони та безпеки», — написав він.
За словами глави держави, сотні компаній задіяні у ключових виробництвах. Зокрема, 2024 рік має стати часом суттєвого зростання внутрішнього оборонного виробництва.
«Особлива увага — виробництву всіх видів потрібних дронів, зокрема FPV та боєприпасів до них. Україна мусить стати здатною забезпечувати всі необхідні потреби в дронах», — повідомив Зеленський.
Президент уточнив, що заслухав доповіді Мінстратегпрому, Міноборони, Головкому та командуючих напрямків щодо ситуації на фронті.
Нагадаємо, 19 грудня президент України Володимир Зеленський провів прес-конференцію, яка зібрала близько 200 журналістів. Основні тези далі.