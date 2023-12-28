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РФ существенно занизила количество погибших в результате подрыва Каховской ГЭС — АР

28 декабря 2023, 15:55

РФ существенно занизила количество погибших в результате подрыва Каховской ГЭС — АР

После подрыва плотины Каховской ГЭС количество погибших было значительно больше, чем официально опубликованные данные РФ. Фото: Maxar После подрыва плотины Каховской ГЭС количество погибших было значительно больше, чем официально опубликованные данные РФ. Фото: Maxar

В РФ умышленно скрывают фактическое количество жертв наводнения в Херсонской области, вызванного подрывом Каховской ГЭС. В частности, в Олешках потери составляют по меньшей мере сотню человек. Об этом сообщило новостное агентство Associated Press.

«Через шесть месяцев после катастрофического взрыва, который разрушил Каховскую дамбу на юге Херсонской области, расследование AP выявило, что российская оккупационная власть значительно и намеренно занизила количество погибших в одном из самых разрушительных периодов 22-месячной войны», — говорится в сообщении.

Кроме того, по информации агентства, оккупационные власти управляли процессом выдачи свидетельств о смерти, активно вывозили тела, угрожали и мешали местным медицинским работникам и волонтерам оказывать помощь погибшим.

После обвала плотины 6 июня Российская Федерация заявляла, что 59 человек утонули на временно подконтрольной ей территории. Однако, как отмечают журналисты, только в оккупированном городе Олешки, население которого, по оценкам украинских военных, до разрушения плотины составляло 16 тысяч человек, количество погибших достигает не менее 100 человек.

«Точное количество погибших в Олешках, самом населенном городе оккупированной территории до войны, и за его пределами, может никогда не быть известно, даже если украинские силы вернут территорию и смогут провести расследование на месте», — отмечают журналисты.

Для расследования журналисты АР пообщались, в частности, с тремя медицинскими работниками, которые вели учет погибших в Олешках и одной волонтеркой, которая хоронила тела. Позже она рассказала об угрозах со строрны российской полиции.

Также деталями поделились и два информатора, которые передавали разведывательные данные из этого района Службе безопасности Украины. По их свидетельствам, массовые захоронения были раскопаны, а неопознанные тела забрали и больше их никто не видел.

«Их рассказы свидетельствуют о целенаправленной попытке российских властей скрыть истинную цену обвала дамбы, который, как установила AP, вероятно, был устроен именно Москвой. Жители Олешки боятся, что их истории будут забыты, а их дом медленно умирает», — говорится в публикации.

Местные жители рассказали журналистам, что в течение первых трех дней наводнения представителей оккупационной власти нигде не было видно, очевидно, они сбежали, хотя и просили людей «не волноваться».

Напомним, в отчете Института изучения войны от 27 декабря сообщили, что разрушение военными Вооруженных сил Российской Федерации дамбы Каховской гидроэлектростанции в июне 2023 года задержало переход Сил обороны Украины через Днепр для поддержки украинских контрнаступательных операций.

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