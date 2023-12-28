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РФ суттєво занизила кількість загиблих внаслідок підриву Каховської ГЕС — АР

28 грудня 2023, 15:55

РФ суттєво занизила кількість загиблих внаслідок підриву Каховської ГЕС — АР

Після підриву греблі Каховської ГЕС кількість загиблих була значно більшою, ніж офіційно опубліковані дані РФ. Фото: Maxar Після підриву греблі Каховської ГЕС кількість загиблих була значно більшою, ніж офіційно опубліковані дані РФ. Фото: Maxar

У РФ навмисне приховують фактичну кількість жертв повені в Херсонській області, спричинену підривом Каховської ГЕС. Зокрема, в Олешках втрати становлять щонайменше сотню людей. Про це повідомило агентство новин Associated Press.

«Через шість місяців після катастрофічного вибуху, який зруйнував Каховську дамбу на півдні Херсонської області, розслідування AP виявило, що російська окупаційна влада значно і навмисно занизила кількість загиблих в одному з найруйнівніших періодів 22-місячної війни», — йдеться у повідомленні.

Крім того, за інформацією агентства, окупаційна влада керувала процесом видачі свідоцтв про смерть, активно вивозила тіла, погрожувала та заважала місцевим медичним працівникам та волонтерам надавати допомогу загиблим.

Після обвалу греблі 6 червня Російська Федерація заявляла, що 59 людей потонули на тимчасово підконтрольній їй території. Проте, як зазначають журналісти, лише в окупованому місті Олешки, населення якого, за оцінками українських військових, до руйнування греблі становило 16 тисяч людей, кількість загиблих сягає щонайменше 100 осіб.

«Точна кількість загиблих в Олешках, населеному місті окупованої території до війни, і за його межами, може ніколи не бути відомою, навіть якщо українські сили повернуть територію і зможуть провести розслідування на місці», — зазначають журналісти.

Для розслідування журналісти АР поспілкувалися, зокрема, із трьома медичними працівниками, які вели облік загиблих в Олешках та однією волонтеркою, яка ховала тіла. Пізніше вона розповіла про погрози зі строрни російської поліції.

Також деталями поділилися і два інформатори, які передавали розвідувальні дані із цього району Службі безпеки України. За їхніми свідченнями, масові поховання було розкопано, а невідомі тіла забрали і більше їх ніхто не бачив.

«Їхні розповіді свідчать про цілеспрямовану спробу російської влади приховати справжню ціну обвалу греблі, яке, як встановила AP, ймовірно, було влаштовано саме Москвою. Жителі Олешки бояться, що їхні історії будуть забуті, а їхній будинок повільно вмирає», — йдеться у публікації.

Місцеві жителі розповіли журналістам, що протягом перших трьох днів повені представників окупаційної влади ніде не було видно, вочевидь вони втекли, хоча й просили людей «не хвилюватися».

Нагадаємо, у звіті Інституту вивчення війни від 27 грудня повідомили, що руйнування військовими Збройних сил Російської Федерації дамби Каховської гідроелектростанції у червні 2023 року затримало перехід Сил оборони України через Дніпро для підтримки українських контрнаступальних операцій.

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