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Оккупанты атаковали Херсон: ранения получили двое мирных граждан

29 декабря 2023, 13:50

Оккупанты атаковали Херсон: ранения получили двое мирных граждан

В результате обстрела Херсона, ранения получили два человека. Об этом сообщил глава Херсонской ГВА Роман Мрочко.

«51-летний мужчина госпитализирован. Его обследуют», — написал Мрочко в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что армия РФ с временно оккупированного левого берега после 12.30 атаковала жилые кварталы в Корабельном районе города.

Позже стало известно о еще одном раненом в результате недавнего обстрела Херсона россиянами.

«Мужчина 72 лет уже доставлен в больницу. У него взрывная травма и осколочное ранение правой голени с повреждением костей», — заключил глава Херсонской ГВА.

Напомним, ранее армия России обстреляла Центральный район Херсона с временно оккупированного левого берега. Сегодня ночью, 29 декабря, оккупанты также нанесли массированный ракетный удар по Украине.

Атакованы объекты критической инфраструктуры, промышленные и военные объекты. Силами обороны было уничтожено 114 из 158 воздушных целей: 27 дронов Shahed-136/131 и 87 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55.

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