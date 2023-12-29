Оккупанты атаковали Херсон: ранения получили двое мирных граждан

В результате обстрела Херсона, ранения получили два человека. Об этом сообщил глава Херсонской ГВА Роман Мрочко.



«51-летний мужчина госпитализирован. Его обследуют», — написал Мрочко в своем телеграм-канале.



Он уточнил, что армия РФ с временно оккупированного левого берега после 12.30 атаковала жилые кварталы в Корабельном районе города.



Позже стало известно о еще одном раненом в результате недавнего обстрела Херсона россиянами.



«Мужчина 72 лет уже доставлен в больницу. У него взрывная травма и осколочное ранение правой голени с повреждением костей», — заключил глава Херсонской ГВА.



Напомним, ранее армия России обстреляла Центральный район Херсона с временно оккупированного левого берега. Сегодня ночью, 29 декабря, оккупанты также нанесли массированный ракетный удар по Украине.



Атакованы объекты критической инфраструктуры, промышленные и военные объекты. Силами обороны было уничтожено 114 из 158 воздушных целей: 27 дронов Shahed-136/131 и 87 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55.