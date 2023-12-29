Окупанти атакували Херсон: поранення отримали двоє мирних громадян

Внаслідок обстрілу Херсона, поранення отримали дві особи. Про це повідомив голова Херсонської МВА Роман Мрочко.



«51-річний чоловік наразі ушпиталений. Його дообстежують», — написав Мрочко у своєму телеграм-каналі.



Він уточнив, що армія РФ із тимчасово окупованого лівого берега після 12.30 атакувала житлові квартали у Корабельному районі міста.



Пізніше стало відомо про ще одного пораненого внаслідок нещодавнього обстрілу Херсона росіянами.



«Чоловіка 72 роки вже доставлено до лікарні. У нього вибухова травма та осколкове поранення правої гомілки з пошкодженням кісток», — сказав голова Херсонської МВА.



Нагадаємо, раніше армія Росії обстріляла Центральний район Херсона із тимчасово окупованого лівого берега. Сьогодні вночі, 29 грудня, окупанти також завдали масованого ракетного удару по Україні.



Атаковані об'єкти критичної інфраструктури, промислові та військові об'єкти. Силами оборони було знищено 114 зі 158 повітряних цілей: 27 дронів Shahed-136/131 та 87 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55.