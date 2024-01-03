Подпольщики обнаружили в Севастополе радиолокационную станцию оккупантов

В Севастополе подпольщики обнаружили российскую радиолокационную станцию. Фото: АТЕШ

Россияне разместили в оккупированном Севастополе радиолокационную станцию «Небо-М». Подпольщики обнаружили ее. Об этом сообщило партизанское движение АТЕШ.

Отмечается, что российский радиолокационный комплекс был обнаружен в Гагаринском районе Севастополя. Партизаны предполагают, что это может быть мобильный радиолокационный комплекс для обнаружения аэродинамических и баллистических объектов на средних и больших высотах 55Ж6М «Небо-М».

В сообщении говорится, что эта станция обычно используется для выявления малых и малозаметных целей.

Партизаны считают, что россияне могут использовать РЛС «Небо-М» для защиты своих военных и техники от беспилотников.

Напомним, во временно оккупированном россиянами Севастополе в Крыму прогремели мощные взрывы ночью, 2 января. Местные жители видели яркую вспышку в районе военного аэродрома Бельбек.