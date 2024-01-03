Взрывы в Севастополе: жители видели вспышку в районе аэродрома Бельбек

Ночью в Севастополе были слышны громкие взрывы. Фото: «Крымский ветер»

Во временно оккупированном россиянами Севастополе в Крыму прогремели мощные взрывы ночью, 2 января. Об этом сообщил телеграм-канал «Крымский ветер».

Отмечается, что после двух мощных взрывов в небе над Севастополем появились два больших столба дыма.

Местный житель утверждает, что в микрорайоне на улице Жидилова от взрыва у людей вылетели окна. Также жители пишут в соцсетях, что два мощных взрыва слышали от Севастополя до села Зуя.

«В Бахчисарае дома дрожали», — пишет один из местных.

Телеграм-канал утверждает, что, вероятно, мог быть «прилет» по военному аэродрому Бельбек: местные жители видели в том районе яркую вспышку.

Оккупационный губернатор Севастополя Розвожаев заявил, что, по предварительной информации, над морем якобы была сбита ракета. По его словам, повреждения инфраструктуры не зафиксированы.

Напомним, 27 октября в бухте Севастополя был подорван новый противоминный корабль оккупантов «Владимир Козицкий».