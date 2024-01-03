Підпільники виявили у Севастополі радіолокаційну станцію окупантів

У Севастополі підпільники виявили російську станцію радіолокації. Фото: АТЕШ

Росіяни розмістили в окупованому Севастополі станцію радіолокації «Небо-М». Підпільники виявили її. Про це повідомив партизанський рух АТЕШ.

Зазначається, що російський радіолокаційний комплекс було виявлено у Гагаринському районі Севастополя. Партизани припускають, що це може бути мобільний радіолокаційний комплекс для виявлення аеродинамічних та балістичних об'єктів на середніх та великих висотах 55Ж6М «Небо-М».

У повідомленні йдеться, що ця станція зазвичай використовується для виявлення малих та малопомітних цілей.

Партизани вважають, що росіяни можуть використовувати РЛС «Небо-М» для захисту своїх військових та техніки від безпілотників.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому росіянами Севастополі в Криму пролунали потужні вибухи вночі, 2 січня. Місцеві жителі бачили яскравий спалах у районі військового аеродрому Бельбек.