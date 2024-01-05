В Силах обороны прокомментировали результаты атаки на Севастополь

В результате атаки Вооруженных сил Украины на военные объекты россиян во временно оккупированном Севастополе 4 января был поражен не только командный пункт, но и нанесены серьезные повреждения системе защиты захватчиков. Об этом сообщила спикерка Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире «Суспільне. Спротив».

«Не только один командный пункт поражен, действительно мощная боевая работа состоялась за минувшие сутки, в том числе и нанесено серьезное повреждение системы защиты на Крымском полуострове», — рассказала Гуменюк.

По ее словам, это уже не первое повреждение, заставляющее оккупантов серьезно переформатировать систему своей защиты.

«Сейчас у них снова наблюдается та же истерия с перемещением, пытаются маневрировать и размещать как сами системы защиты, так и объекты, которые они защищают в других местах», — отметила спикерка.

Также Гуменюк рассказала, что недавно российские военные передислоцировали пусковые площадки для «Шахедов». Если раньше они использовали преимущественно мыс Чауда, то несколько мощных предварительных атак ВСУ фиксировали пуски из-под Балаклавы.

«Именно в том направлении и работали Силы обороны, чтобы не чувствовал себя агрессор так безопасно на этих территориях и помнил всегда, что Крым — это Украина и мы за нее боремся», — подчеркнула она.

Спикерка также считает, что взрывы вблизи Крымского моста — это больше дымовой занавес, «попытка защитить этот лишний конфигуративный объект».

«Но все же, самая обеспокоенность и опасения за его судьбу небезосновательны - наша боевая работа продолжается, объектов там еще много над которыми нам стоит поработать. И по каждому мощному результату, если он будет достоин объявления, мы будем обязательно извещать», — отметила Гуменюк.

Ранее сообщалось, что 4 января во временно оккупированном Севастополе и Евпатории гремели взрывы. Местные жители сообщали о «прилетах».