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У Силах оборони прокоментували результати атаки на Севастополь

05 січня 2024, 12:47

У Силах оборони прокоментували результати атаки на Севастополь

Внаслідок атаки Збройних сил України на військові об'єкти росіян у тимчасово окупованому Севастополі 4 січня було вражено не лише командний пункт, а й завдано серйозних пошкоджень системі захисту загарбників. Про це повідомила речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі «Суспільне. Опір».

«Не лише один командний пункт вражений, справді потужна бойова робота відбулася минулої доби, у тому числі й завдано серйозного пошкодження системи захисту на Кримському півострові», — розповіла Гуменюк.

За її словами, це вже не перше пошкодження, яке змушує окупантів серйозно переформатувати систему свого захисту.

«Зараз у них знову спостерігається та ж істерія з переміщенням, намагаються маневрувати та розміщувати як самі системи захисту, так і об'єкти, які вони захищають в інших місцях», — зазначила речниця.

Також Гуменюк розповіла, що нещодавно російські військові передислокували пускові майданчики для «Шахедів». Якщо раніше вони використовували переважно мис Чауда, то після кількох потужних попередніх атак ЗСУ фіксували пуски з-під Балаклави.

«Саме в тому напрямку і працювали Сили оборони, щоб не відчував себе агресор так безпечно на цих територіях і пам'ятав завжди, що Крим це Україна і ми за нього боремося», — підкреслила вона.

Спікерка також вважає, що вибухи поблизу Кримського мосту — це більша димова завіса, «спроба захистити цей зайвий конфігуративний об'єкт».

«Але все ж таки, найбільше занепокоєння та побоювання за його долю небезпідставні - наша бойова робота триває, об'єктів там ще багато над якими нам варто попрацювати. І за кожним потужним результатом, якщо він гідний оголошення, ми обов'язково повідомлятимемо», — зазначила Гуменюк.

Раніше повідомлялося, що 4 січня у тимчасово окупованому Севастополі та Євпаторії лунали вибухи. Місцеві жителі повідомляли про «прильоти».

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