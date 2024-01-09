Армия РФ нанесла 10 ударов по Донетчине: повреждены частный дом, административное здание и цех

В течение суток, 8 января, российские войска атаковала шесть населенных пунктов Донецкой области. В результате обстрелов нет повреждений и пострадавших. Об этом сообщили в пресс-службе полиции.
«Оккупационные войска нанесли 10 ударов — ракетных, артиллерийских и танковых. Под огонь попали Авдеевка, Курахово, Покровск, Северск, поселке Острое и селе Бердичи», — говорится в сообщении.
В полиции уточнили, что повреждены частный дом, административное здание и цех.
Отмечается, что в Покровске из-за ракетного обстрела есть повреждения на территории промышленного объекта. В Северском россияне попали в частный дом.
Кроме того, удалось установить информацию о трех погибших ранее в Покровске и селе Ровное.
Напомним, в результате проведения спасательных работ в Хмельницком был обнаружен еще один погибший.