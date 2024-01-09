Армія РФ завдала 10 ударів по Донеччині: пошкоджено приватний будинок, адміністративну будівлю та цех

Протягом доби, 8 січня, російські війська атакували шість населених пунктів Донецької області. Внаслідок обстрілів немає постраждалих. Про це повідомили у пресслужбі поліції.
«Окупаційні війська завдали 10 ударів — ракетних, артилерійських та танкових. Під вогонь потрапили Авдіївка, Курахове, Покровськ, Сіверськ, селищі Гостре та село Бердичі», — йдеться у повідомленні.
У поліції уточнили, що пошкоджено приватний будинок, адміністративну будівлю та цех.
Зазначається, що у Покровську через ракетний обстріл є пошкодження на території промислового об'єкту. У Сіверському росіяни потрапили в приватний будинок.
Крім того, вдалося встановити інформацію про трьох загиблих раніше в Покровську та селі Рівне.
Нагадаємо, внаслідок проведення рятувальних робіт у Хмельницькому було виявлено ще одного загиблого.