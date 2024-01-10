РФ атаковала Купянский район авиабомбами: погибла женщина, возник пожар

Оккупанты атаковали Харьковщину. Фото: Олег Синегубов

Российские войска ударили управляемым авиационными бомбами по селу Ольховатка Купянского района Харьковской области сегодня, 10 января. Есть жертва. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.



«В результате вражеского удара погибла 48-летняя женщина», — написал он.

Кроме того, по словам главы региона, повреждены 10 частных домов, магазин. Также возник пожар в школе.





Экстренные службы продолжают ликвидацию последствий.



Напомним, оккупанты поздно вечером 9 января нанесли удары по Харькову. Появились фото последствий ракетных обстрелов.