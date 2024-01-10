РФ атакувала Куп`янський район авіабомбами: загинула жінка, виникла пожежа

Окупанти атакували Харківщину. Фото: Олег Синєгубов

Російські війська вдарили керованим авіаційними бомбами по селу Ольховатка Куп'янського району Харківської області сьогодні, 10 січня. Є жертва. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.



«Внаслідок ворожого удару загинула 48-річна жінка», — написав він.

Крім того, за словами глави регіону, пошкоджено 10 приватних будинків, магазин. Також виникла пожежа у школі.





Екстрені служби продовжують ліквідацію наслідків.



Нагадаємо, окупанти пізно ввечері 9 січня завдали ударів по Харкову. З'явились фото наслідків ракетного обстрілу.