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В результате авиаудара по Авдеевке погиб мужчина

12 января 2024, 15:58

В результате авиаудара по Авдеевке погиб мужчина

Оккупанты атаковали Донетчину. Фото: полиция Оккупанты атаковали Донетчину. Фото: полиция

Российские оккупанты в очередной раз атаковали Авдеевку Донецкой области сегодня днем, 12 января. На месте был обнаружен погибший молодой человек. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

«Около 13:00 россияне сбросили на город управляемую авиабомбу — попали в жилую застройку и убили 28-летнего мужчину», — написал он.

Кроме того, по его информации, оккупанты из «Градов» обстреляли Нью-Йорк. В результате атака поврежден частный дом и 3 многоэтажки. Информация о жертвах не поступала.

Напомним, правоохранители эвакуировали из села Торское Донецкой области тело 57-летнего мужчины, которого ранее убила российская артиллерия. 

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