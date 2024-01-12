В результате авиаудара по Авдеевке погиб мужчина

Оккупанты атаковали Донетчину. Фото: полиция

Российские оккупанты в очередной раз атаковали Авдеевку Донецкой области сегодня днем, 12 января. На месте был обнаружен погибший молодой человек. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.



«Около 13:00 россияне сбросили на город управляемую авиабомбу — попали в жилую застройку и убили 28-летнего мужчину», — написал он.



Кроме того, по его информации, оккупанты из «Градов» обстреляли Нью-Йорк. В результате атака поврежден частный дом и 3 многоэтажки. Информация о жертвах не поступала.



Напомним, правоохранители эвакуировали из села Торское Донецкой области тело 57-летнего мужчины, которого ранее убила российская артиллерия.