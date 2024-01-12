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Внаслідок авіаудару по Авдіївці загинув чоловік

12 січня 2024, 15:58

Внаслідок авіаудару по Авдіївці загинув чоловік

Окупанти атакували Донеччину. Фото: поліція Окупанти атакували Донеччину. Фото: поліція

Російські окупанти в чергове атакували Авдіївку Донецької області сьогодні вдень, 12 січня. На місці було виявлено загиблого чоловіка. Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

«Близько 13:00 росіяни скинули на місто керовану авіабомбу — поцілили у житлову забудову і вбили 28-річного чоловіка», — написав він.

Крім того, за його інформацією, окупанти з «Градів» обстріляли Нью-Йорк. В результаті атака пошкоджено приватний будинок та 3 багатоповерхівки. Інформація про жертв не надходила.

Нагадаємо, правоохоронці евакуювали із села Торське Донецької області тіло 57-річного чоловіка, якого раніше вбила російська артилерія.

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