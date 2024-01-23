Отсутствие помощи Украине может иметь катастрофические последствия — Белый дом

Конгресс США должен немедленно принять дальнейшую помощь для Украины, в противном случае могут быть «катастрофические последствия». Об этом заявил координатор Совета национальной безопасности и обороны Белого дома Джон Кирби во время брифинга.

«Президент Джо Байден отдает себе отчет, что другие страны наблюдают за тем, что мы делаем. Но и наши союзники и партнеры также внимательно наблюдают за тем, как действуем мы, ведь руководство США оказало критическую поддержку Украине», — сказал он.

Кирби отметил, что США буквально лидировали не только во вкладах, но и координации вкладов других стран, чтобы доставить помощь в Украину.

По словам представителя Белого дома, если Конгресс откажется принимать дальнейшую помощь Украине, тогда «американское лидерство пошатнется». Ведь некоторые страны тоже пересмотрят свою помощь Украине.

«И это может иметь потенциально катастрофические последствия для Украины», — подчеркнул Кирби.

Ранее сообщалось, что республиканцы и демократы еще не пришли к соглашению касательно безопасности границ США, от которого зависит предоставление Украине помощи в размере 61 миллиард долларов.