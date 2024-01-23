Відсутність допомоги Україні може мати катастрофічні наслідки — Білий дім

Конгрес США має негайно прийняти подальшу допомогу для України, інакше можуть бути «катастрофічні наслідки». Про це заявив координатор Ради національної безпеки та оборони Білого дому Джон Кірбі під час брифінгу.

«Президент Джо Байден усвідомлює, що інші країни спостерігають за тим, що ми робимо. Але й наші союзники та партнери також уважно спостерігають за тим, як діємо ми, адже керівництво США надало критичну підтримку Україні», — сказав він.

Кірбі зазначив, що США буквально лідирували не лише у вкладах, а й у координації вкладів інших країн, щоб надати допомогу в Україні.

За словами представника Білого дому, якщо Конгрес відмовиться приймати подальшу допомогу Україні, тоді «американське лідерство похитнеться». Адже деякі країни також переглянуть свою допомогу Україні.

«І це може мати потенційно катастрофічні наслідки для України», — наголосив Кірбі.

Раніше повідомлялося, що республіканці та демократи ще не дійшли згоди щодо безпеки кордонів США, від якої залежить надання Україні допомоги у розмірі 61 мільярд доларів.